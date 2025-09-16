Colectivo “Haz Valer mi Libertad” pide que la amnistía sea una realidad para delitos de alto impacto

Toluca, Méx.- Integrantes del colectivo “Haz Valer mi libertad”, piden que sea una realidad que también se contemplen en una nueva reforma a la Ley de Amnistía los delitos de alto impacto en el Estado de México, para aquellas personas que se encuentran injustamente presas.

Así lo señaló, Lady Plácido Arroyo, en representación de dicho colectivo, al realizar una manifestación a las afueras del Poder Judicial donde piden acercamiento con el nuevo presidente.

Dijo que, a través de esta reforma, se verán beneficiados quienes se encontraba injustamente presos por delitos de alto impacto y que, actualmente, hay cerca de 50 casos y los que han venido resistiendo son 17 entre estos dos casos de personas indígenas, señaló la activista.

Por ejemplo, el caso del señor Tomás Gabriel quien se encuentra por un delito de homicidio y nunca tuvo acceso a un traductor, él es originario de Jiquipilco el Viejo, a un lado de Temoaya, quien nos dijo su esposa, ya tiene 13 años preso.

“Ya se pagó la reparación del daño, ya es candidato a la Amnistía y solo esperan que las autoridades hagan el trámite y que salga mi esposo”, señaló la esposa.

Finalmente, Plácido Arroyo, dijo que el caso antes citado es uno de los cuales se tiene que dar la Amnistía, pues Tomás Gabriel ya lleva 13 años y fue sentenciado a 44 años. “Queremos que en todos los casos, se haga valer la libertad de quienes están injustamente presos”, dijo.