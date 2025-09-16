Dan baja a dos servidoras públicas investigadas por posibles actos delictivos

Toluca, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informa que, como consecuencia de la detención de Diana Laura “N” y Juana Ivette “N”, dada a conocer el pasado viernes 12 de septiembre y derivado de su presunta complicidad con otro de los detenidos identificado como Alejandro “N” alias “Choko”, fueron iniciados los procesos para dar de baja a las femeninas antes señaladas.

Ambas investigadas fueron detenidas como resultado de operativos coordinados llevados a cabo por la Fiscalía del Estado de México con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina y Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad mexiquense, tras técnica de investigación de cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Tultitlán por el delito de posesión de armas de fuego.

Las indagatorias establecieron que Juana Ivette “N”, quien se desempeñaban como secretaria administrativa, mantenía una relación sentimental con Alejandro “N” alias “Choko”, objetivo prioritario de las investigaciones conjuntas de autoridades federales y estatales, en tanto que Diana Laura “N”, contaba con plaza de Agente del Ministerio Público, sin embargo, se encontraba ausente de sus funciones desde el pasado 4 de marzo con motivo de licencia por lactancia que le fue otorgada. Las ahora detenidas se encontraban adscritas a la Fiscalía Regional de Cuautitlán Izcalli.

Juana Ivette “N” y Diana Laura “N” fueron ingresadas al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, lugar al que acudirán elementos de la Fiscalía del Estado de México para notificarles los procedimientos administrativos de remoción iniciados en su contra derivados de sus conductas.

De manera adicional e inmediata, y a efecto del mejorar el desarrollo de las investigaciones, la Fiscalía del Estado de México separó de sus funciones a quienes se desempeñaban como superiores jerárquicos inmediatos de las ahora detenidas, aunado a ello se llevan a cabo investigaciones sobre otros servidores públicos de esta Institución con el fin de identificar el posible entramado interno de complicidad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México agradece la colaboración que en todo momento le han brindado las autoridades federales en las investigaciones conjuntas con el objeto de desarticular entramados criminales que operan en la entidad.