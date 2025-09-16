CONCACAF abre votación para elegir a los mejores jugadores de la temporada 2024/25

Miami, Florida.- La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Futbol (CONCACAF) abrió de manera oficial el proceso de votación para los premios más esperados de la temporada 2024/25: Jugador del Año y Jugadora del Año, además del distintivo Gol del Año.

Este programa busca reconocer la excelencia individual de quienes dejaron huella en el último año futbolístico. Para ser nominados, los candidatos debieron formar parte de selecciones nacionales absolutas de la Confederación o disputar la temporada con clubes de primera división sancionados por CONCACAF y FIFA.

La elección final estará en manos de cuatro sectores: entrenadores y capitanes de selecciones nacionales, representantes de medios de comunicación y los propios aficionados. Cada grupo aportará votos que sumarán un total de 100. En el caso de la afición, el más votado recibirá 4 puntos en la tabla general, el segundo lugar 3 y el tercero 2, sin importar el número total de participaciones.

El mecanismo se replica para las ramas masculina y femenina, donde los nombres más destacados de la región competirán por el máximo reconocimiento individual de CONCACAF. Los interesados en participar pueden ingresar a www.concacaf.com/es/premios, donde el proceso de votación estará abierto hasta el próximo 30 de septiembre de 2025.

Por primera vez, CONCACAF también pondrá en manos del público la elección del Gol del Año, premio que será decidido únicamente por el voto popular. Entre los nominados figuran estrellas de talla mundial como Lionel Messi del Inter Miami y del mexicano Raúl Jiménez, así como referentes del futbol femenil como Esther González del Gotham FC y la canadiense Christine Sinclair que juega para el Portland Thorns FC.

La lista incluye además a jugadores que marcaron diferencias en distintos torneos de la Confederación, como Jorge Álvarez de Honduras, Francisco Calvo de Costa Rica, Melvin Cartagena de El Salvador y Eddipo Rodríguez de República Dominicana, entre otros. Cada uno de ellos compite por el reconocimiento al gol más espectacular, decisivo o técnicamente brillante de la temporada.

Con estos premios, CONCACAF no solo rinde homenaje al talento de sus futbolistas, sino que también fortalece la interacción con los aficionados, quienes tendrán la posibilidad de influir directamente en las decisiones. El objetivo es consolidar una identidad regional en la que cada gol, jugada y desempeño individual sea recordado como parte de la historia del futbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.