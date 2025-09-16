América confirma nueva lesión de Henry Martín

El América no termina de reponerse de un golpe cuando recibe otro. Después de la derrota en el Clásico Nacional, las Águilas confirmaron una nueva lesión de Henry Martín, delantero que apenas había reaparecido tras semanas de inactividad y que vuelve a quedar fuera de los planes del equipo.

El club informó que el yucateco presenta un esguince en la rodilla izquierda. Si bien no se precisó el grado de la lesión ni el tiempo exacto de recuperación, el diagnóstico deja en claro que el capitán americanista se perderá el duelo de la Jornada 9 frente a Rayados de Monterrey.

En caso de tratarse de un esguince leve, el tiempo estimado de baja oscilaría entre una y cuatro semanas. Si la lesión fuera más grave, podría extenderse de cuatro a ocho semanas. De cualquier forma, el panorama no es alentador para el atacante, quien en lo que va del 2025 apenas suma 10 apariciones en Liga MX y acumula 513 minutos en la cancha.

Martín, visiblemente frustrado, reconoció hace unos días lo duro que ha sido lidiar con los problemas físicos: “Es durísimo, te pega en lo anímico, en lo emocional. Me recuperaba de una lesión, regresaba y volvía a lastimarme. Empiezas a pensar cosas que normalmente no piensas”, confesó.

La situación preocupa en Coapa, pues su referente ofensivo no logra encontrar continuidad. Apenas en el Clásico Nacional había jugado 21 minutos, dando señales de estar listo para recuperar protagonismo en la segunda parte del torneo. Sin embargo, el destino le jugó otra mala pasada.

Además del caso de Henry, el América sigue de cerca la evolución de Álvaro Fidalgo, quien sufrió un golpe en la rodilla y se mantiene trabajando por separado. La buena noticia es la recuperación de Sebastián Cáceres y Alexis Gutiérrez, quienes ya entrenaron al parejo del grupo.

Con un rival como Rayados en puerta, las Águilas enfrentarán un reto mayor: competir en la cima del Apertura 2025 sin su capitán y con la incertidumbre de no saber cuándo volverá a liderar la ofensiva.