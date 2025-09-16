Almoloya de Juárez celebran fiestas patrias “diabólicamente”

Almoloya de Juárez, Méx.- El orgullo patrio volvió a llenar de vida las calles de Almoloya de Juárez, donde miles de ciudadanos celebraron el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México con una jornada que combinó civismo, deporte y tradiciones locales. Sin duda alguna, la jornada cívica deportiva vivió su mejor momento cuando leyendas de los Diablos Rojos del Toluca dieron cátedra de futbol.

El día comenzó con el tradicional desfile cívico, encabezado por el presidente municipal Adolfo Solís Gómez, en el que participaron estudiantes de todos los niveles, elementos de la policía municipal, brigadas de protección civil, funcionarios públicos y jinetes de las comunidades rurales. Con paso firme y un ambiente festivo, los contingentes recorrieron las principales calles, acompañados de música, aplausos y banderas ondeando al viento.

La celebración se trasladó después a los campos deportivos, donde se disputó el esperado encuentro entre los Veteranos de León Almoloya y las Leyendas del Toluca. La afición vibró con cada jugada narrada por Jesús Humberto López; mientras figuras inolvidables como Carlos María Morales, Edgar Dueñas, Gabriel “El Mago” Velasco, Miguel Almazán y Víctor Ruíz arrancaron ovaciones con destellos de talento. El resultado final, 5-1 a favor de los escarlatas, fue lo de menos: la verdadera victoria fue la convivencia entre ídolos y aficionados.

Por la tarde, la fiesta continuó en la Calzada del Panteón con el tradicional torneo de rentoy, un juego de cartas que año con año reúne a vecinos y visitantes en un ambiente de camaradería. Entre risas, bromas y la emoción de cada mano, esta costumbre reafirmó su lugar como parte esencial de la identidad almoloyojuarense.

El alcalde destacó la tranquilidad con la que se desarrollaron las actividades, gracias al despliegue de seguridad implementado, y compartió junto a las familias momentos de convivencia, disfrutando de la comida ofrecida por el Ayuntamiento. La decoración tricolor enmarcó una jornada que unió a generaciones en torno al orgullo de ser mexicanos.