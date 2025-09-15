Teatro Universitario UAEMéx y Teatro Lunar presentan “Valentina y la sombra del diablo”

Toluca, Méx.- La Compañía de Teatro Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y Teatro Lunar invitan al público a sumergirse en una experiencia teatral profundamente conmovedora con la puesta en escena de “Valentina y la sombra del diablo”, un montaje que aborda el tema del silencio impuesto por el miedo y la violencia infantil.

La obra, escrita por Verónica Maldonado y dirigida por Nelson Rodríguez Olivares, forma parte de la Quinta Temporada de Teatro Universitario 2025. Las funciones se llevarán a cabo del 8 de septiembre al 14 de octubre, los días lunes y martes a las 17:00 horas, en el emblemático Teatro Universitario “Los Jaguares”, ubicado en Valentín Gómez Farías No. 610, Colonia La Merced, Toluca.

“Valentina y la sombra del diablo” cuenta la historia de una niña atrapada en un mundo de secretos que la obligan a guardar silencio.

Las palabras que no puede pronunciar se convierten en piedras que debe tragar, bajo la oscura presencia de una figura diabólica que representa el miedo y la opresión. Sin embargo, con el apoyo y complicidad de su abuelo, Valentina encontrará el valor necesario para enfrentar sus sombras y emprender un camino de transformación y libertad.

La obra está dirigida a todo público mayor de 8 años, combina un enfoque poético con una narrativa poderosa que busca generar conciencia sobre los efectos del abuso y la importancia de dar voz a quienes han sido silenciados.

La UAEMéx ha dispuesto una cuota de recuperación accesible para fomentar la asistencia de toda la comunidad. El costo general del boleto es de 115 pesos, mientras que académicos y administrativos podrán ingresar por 90 pesos, y estudiantes e integrantes del INAPAM por tan solo 70 pesos.

Con esta obra, la Compañía de Teatro Universitaria reafirma su compromiso con la creación escénica de calidad y con temáticas relevantes que invitan a la reflexión, el diálogo y la transformación social a través del arte.