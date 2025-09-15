Reactivan pozo de agua potable en Nezahualcóyotl tras descarga eléctrica por impacto de rayo

Nezahualcóyotl, Méx.- La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) rehabilitó el Pozo 305 TX “Panteones”, ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, logrando beneficiar a 30 mil mexiquenses de las colonias La Esperanza, Ejidos de San Agustín y Los Olivos, en el municipio Nezahualcóyotl, mismos que se abastecen de manera directa de la infraestructura hídrica.

Dicho pozo sufrió una descarga eléctrica por la caída de un rayo, derivado de las intensas lluvias que se registraron en la zona oriente del Estado de México, en los últimos días.

Los trabajos se ejecutaron en 72 horas, en los que se realizaron el cambio de cableado de la conexión aérea de la línea de alimentación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la subestación, así como los aisladores, canillas, terminales de conexión, sustitución de los codos tipo pararrayos, la limpieza de transformador y arrancador.

Durante el tiempo de labores, la CAEM entregó 380 mil litros de agua potable mediante camiones tipo cisterna a 286 viviendas de la colonia Ejidos de San Agustín.

La Comisión estatal refrenda su compromiso con las familias mexiquenses de seguir trabajando para que la infraestructura hidráulica funcione de manera óptima, con el objetivo de mejorar el servicio de agua potable en las localidades.