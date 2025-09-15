Pozole costará hasta 600 pesos este 15 de septiembre

Toluca, Méx.- Con la llegada de las Fiestas Patrias, uno de los platillos más esperados en los hogares mexicanos es el pozole. Sin embargo, este 2025, su preparación será más costosa debido al incremento en los precios de los alimentos básicos.

De acuerdo con estimaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y el monitoreo de mercados locales, preparar pozole para 10 personas puede costar entre 500 y 600 pesos, aunque la cifra puede variar según el tipo de carne, los insumos elegidos y el lugar de compra.El mayor impacto en el bolsillo proviene del precio de la carne de cerdo, que en sus cortes más utilizados que son: cabeza, espinazo o lomo oscila entre 100 y 140 pesos por kilo.

A ello se suma el maíz pozolero, que ha tenido un alza en comparación con años anteriores, con precios de entre 25 y 35 pesos por kilo.Los ingredientes frescos también reflejan incrementos: el kilo de limón ronda los 35 a 40 pesos, mientras que la lechuga, el rábano, la cebolla y los chiles secos presentan variaciones, todo depende del mercado.

De acuerdo con comerciantes de la Central de Abasto de Toluca, el costo final también depende de las guarniciones que cada familia decida añadir: tostadas, crema, aguacate y orégano pueden elevar el presupuesto hasta los 700 pesos.Aun así, indicaron que el pozole sigue siendo una de las opciones más rendidoras para las celebraciones, ya que con un solo guiso pueden alimentarse hasta 12 personas.

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) recomendó a los consumidores comparar precios en distintos puntos de venta, optar por los mercados locales o tianguis donde los productos frescos suelen ser más accesibles y adquirir los ingredientes con anticipación para evitar las alzas de última hora.

Este año, el platillo insignia de la gastronomía mexicana no solo simbolizará la unión familiar y las tradiciones patrias, sino también el reto de ajustar el bolsillo para que la fiesta no pierda sabor.