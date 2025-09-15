Conmemoran 136 años de las EDAYO´s y el 45 aniversario del ICATI

Redacción

Redacción 15 septiembre, 2025

15 septiembre, 2025 Municipios

Municipios Aniv, aniversario, Edayo, ICATI, Zinacantepec

Aniv, aniversario, Edayo, ICATI, Zinacantepec 0 Comments

Zinacantepec, Méx.– Con una emotiva ceremonia, el Gobierno del Estado de México celebró el 136 aniversario de la creación de la primera Escuela de Artes y Oficios (EDAYO), la de Zinacantepec, así como el 45 aniversario del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI), instituciones que han marcado la historia de la formación laboral en la entidadEl evento, realizado en las oficinas centrales del ICATI, reunió a autoridades estatales, exedayenses y comunidad académica, quienes reconocieron la importancia de estos centros como motores de desarrollo social y económico.

Durante la ceremonia se entregaron preseas conmemorativas a servidoras y servidores públicos con 25 y 30 años de trayectoria, además de reconocimientos a personal jubilado. También se inauguró el Andador de la Fraternidad y se develó un mural que simboliza la relevancia de los oficios y las artes en la vida comunitaria.

En su intervención, el Secretario del Trabajo, Norberto Morales Poblete, subrayó que “un instituto centenario es más que una instancia de gobierno, es la memoria de un pueblo; estas instituciones han transformado vidas y dignificado el papel de la capacitación para el trabajo

”La celebración incluyó testimonios sobre cómo la formación en las EDAYO ha permitido mejorar las condiciones de vida del alumnado y aportar al bienestar de sus comunidades.

Con estas acciones, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez reafirma su compromiso de fortalecer la capacitación laboral como una herramienta clave para la movilidad social, el desarrollo humano y la construcción de un Estado de México más justo y solidario.