Migración en EdoMéx, de tránsito a destino: Esparza

Toluca, Méx.- “El Estado de México ha dejado de ser únicamente un punto de paso para migrantes y hoy se consolida como un lugar de residencia temporal o definitiva para quienes buscan mejores oportunidades de vida”, aseguró la diputada local Anai Esparza Acevedo.

La legisladora petista, explicó que este fenómeno ha cambiado el mapa migratorio de la entidad, pues ahora los propios mexiquenses que regresan de Estados Unidos y los extranjeros que llegan en busca de certidumbre comparten la misma necesidad, de establecerse e integrarse a la vida social y económica del estado.

“Ya no nada más es tránsito, es una estadía, donde las comunidades locales y los propios migrantes están solicitando certidumbre sobre su permanencia en territorio estatal”, indicó.

Señaló que, durante recorridos, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, se han identificado dos escenarios claros; los mexiquenses que buscan salir en busca de mejores oportunidades y aquellos que regresan al país tras enfrentar obstáculos en el extranjero.

Estos últimos, puntualizó, llegan con la intención de reinstalarse en sus comunidades y reactivar sus proyectos de vida.En este sentido, destacó la existencia del programa federal “México te Abraza”, que ofrece apoyos interinstitucionales para facilitar la reinserción económica y social de los migrantes retornados.

“Lo importante es que se les dé oportunidad de quedarse, de acceder a programas productivos y a empleo formal, para que puedan integrarse plenamente”, dijo la diputada.

Finalmente, Esparza Acevedo adelantó que en el Congreso mexiquense continuará impulsando una agenda legislativa que contemple atención integral a migrantes, con iniciativas orientadas a simplificar trámites, fomentar la inserción laboral y garantizar el respeto a los derechos humanos. “La agenda migrante seguirá siendo una prioridad para nosotros”, apuntó.