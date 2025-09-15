Diálogo y escucha, ruta del Verde rumbo al 2027: “Pepe” Couttolenc en el sur del estado

Sultepec, Méx- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México llevó a cabo en Sultepec la Segunda Asamblea Verde por un Diálogo Participativo, como parte de un ejercicio inédito que recorrerá toda la entidad para escuchar a la militancia, fortalecer la estructura partidista y definir la ruta política del Verde rumbo a los próximos procesos electorales.

Su dirigente estatal, José Alberto Couttolenc Buentello, subrayó que la política debe regresar a la base militante y al trabajo permanente con las estructuras.

“En esta región, una de las más verdes y boscosas del estado, persisten retos en materia de agua, salud y educación que debemos atender juntos. Por eso estamos aquí, para escuchar y para construir soluciones, porque la política tiene que hacerse en las comunidades y con nuestra gente”, afirmó

Couttolenc destacó que el sur del Estado de México ha enfrentado históricamente condiciones más complejas, lo que exige redoblar esfuerzos y generar consensos para avanzar. En ese sentido, aseguró que el Verde asume como tarea prioritaria estar presente en los municipios y traducir las inquietudes de la militancia en una ruta política clara.

“El diálogo y la escucha son la clave. No se trata de campañas, sino de trabajar todos los días para fortalecer a nuestra familia Verde”, enfatizóPor su parte, el presidente municipal de Sultepec, José Alberto Mejía Santaolalla, dio la bienvenida al líder estatal y resaltó que la asamblea representa un espacio para reforzar la unidad interna del partido.

“Nuestra política debe tener como sustento el sentir de la militancia. En Sultepec sabemos que el futuro es Verde y se construye hombro a hombro con nuestra gente”, expresó

“El Güero”En representación de los liderazgos locales, el profesor Porfirio Álvarez Rodríguez destacó que la Asamblea Verde abre la puerta para que militancia y dirigencia trabajen de la mano en la definición de prioridades y en la construcción de un Sultepec más fuerte y organizado.

La Asamblea Verde en Sultepec reafirmó la ruta de trabajo impulsada por el Partido Verde en la entidad, que prioriza la participación de su militancia, la transparencia y la cercanía con las estructuras locales.

Estos encuentros, que continuarán realizándose en distintos municipios mexiquenses, son parte de la estrategia para que el Verde consolide su papel como la alternativa real de cambio en las próximas elecciones.

El Partido Verde en el Estado de México ratifica su compromiso de construir desde la base militante, de escuchar con atención y de trabajar con hechos para fortalecer a la Familia Verde.