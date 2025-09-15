Encabeza Delfina Gómez conmemoración por el 178 Aniversario de los Niños Héroes

Toluca, Méx.- La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la Ceremonia Conmemorativa por el 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec y montó una Guardia Solemne de Honor en el monumento erigido a la memoria de estos cadetes que dieron su vida en defensa de la patria.

Al pronunciar el mensaje oficial de esta ceremonia, Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación señaló que esta conmemoración debe ser una oportunidad para seguir el ejemplo de los Niños Héroes de construir un futuro con disciplina, esfuerzo y compromiso.

“Estamos llamados a entregar un buen trabajo, la capacidad y la honestidad, la lealtad, la disciplina y la vocación de servicio deben guiar cada una de las decisiones.

Como dice la Gobernadora, la Maestra Delfina Gómez Álvarez, avancemos con el poder de servir que simboliza el compromiso de trabajar en beneficio de los mexiquenses”, aseveró Miguel Ángel Hernández.

Agregó que este hecho histórico también debe inspirar a la juventud a defender a México ahora desde otros frentes como la educación, adquiriendo conocimiento y valores éticos y humanos para construir un mejor Estado de México.

A este evento asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México; Martha Azucena Camacho Reynoso, Presidenta de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura mexiquense; Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del EdoMéx; José Francisco Vázquez Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura local; Gral. de Brigada de Estado Mayor Armando López Esquivel, Comandante de la 22ª Zona Militar; Ricardo Moreno Bastida, Presidente Municipal de Toluca; así como las y los integrantes del Gabinete legal y ampliado del Gobierno estatal.