“Proyecto Social Naucalpan” realiza programa de sanitización en escuelas municipal

Naucalpan, Méx.- David Parra, presidente de la asociación civil “Proyecto Social Naucalpan”, anunció que se realiza un programa de sanitización en escuelas de este municipio, ya que la salud y la educación van de la mano.Parra dijo que el objetivo principal, es prevenir la propagación de virus y bacterias de cualquier tipo, tal y como se hizo durante la pandemia, y más ahora con las lluvias, para prevenir la presencia de mosquitos.

“Con la sanitización de escuelas, se busca que éstas sean entornos seguros, toda vez que tenemos la experiencia de eventos como inundaciones o desbordamientos, que puedan contaminar el ambiente y esto definitivamente, hay que evitarlo”, dijo.

La desinfección de aulas de llevó a cabo, en la escuela “Francisco I. Madero”, “El Rey León”, “Santa Cruz del Monte”, entre otras, y así lo hará en todos los colegios ubicados en el municipio, pues “nos preocupa y ocupa la salud de las y los estudiantes naucalpenses”, dijo David Parra.Decenas de voluntarios, coordinados por David Aguirre, miembro de la asociación civil “Proyecto Social Naucalpan”, reiteraron su compromiso de apoyar y enaltecer a ese municipio.

Puntualizó, finalmente que “la prevención de enfermedades es una estrategia eficaz para detener la propagación de infecciones y una de las prioridades de esta asociación es que se preocupa y ocupa de ello”, concluyó.