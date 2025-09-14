Detienen en Morelia a conductor implicado en accidente de autobús que dejó 10 muertos en Atlacomulco

Toluca, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de Gustavo Alfredo “N”, conductor del autobús de la línea Herradura de Plata involucrado en el accidente ocurrido el pasado 8 de septiembre en la carretera Atlacomulco–El Oro, donde 10 personas perdieron la vida y al menos 55 resultaron heridas.

La captura se realizó en la ciudad de Morelia, Michoacán, en coordinación con la Fiscalía de ese estado, al cumplimentar una orden de aprehensión en contra del chofer, quien es investigado por los delitos de homicidio y lesiones derivados del siniestro.

El accidente se registró la mañana del lunes 8 de septiembre, cuando el autobús de doble piso intentó atravesar las vías a la altura de la colonia Las Mercedes, pero fue embestido por una locomotora de la empresa Canadian Pacific Kansas City Southern de México. El impacto fue devastador: el tren desprendió el techo y partió la unidad en dos, atrapando a varios pasajeros entre los restos.

Tras su detención, Gustavo Alfredo “N” fue puesto a disposición de un juez, quien definirá su situación legal en las próximas horas. La FGJEM aseguró que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias que originaron la tragedia y deslindar responsabilidades.