Mohamed reconoció que les costó vencer al Puebla

Toluca, Méx.- Los Diablos Rojos del Toluca regresaron a casa con un triunfo 3-1 sobre Puebla que los mantiene en la parte alta de la tabla, aunque para Antonio Mohamed el balance aún deja espacio para la autocrítica. El estratega argentino reconoció que, pese al resultado, la contundencia no ha sido la misma que en el torneo pasado.

“Hacía mucho no jugábamos en casa y claro que se disfruta la victoria, pero también hay cosas para ajustar. El torneo pasado teníamos mucha contundencia, hoy nos está costando más. Generamos muchas llegadas, pero fallamos bastante. Hicimos tres goles, aunque el partido pudo resolverse mucho antes”, señaló el “Turco”.

Mohamed también destacó el papel del rival: “Puebla se paró con un bloque bajo, movió mucho la pelota. A mi gusto nos faltó profundidad, pero hicimos 27 tiros. Lo importante es que se ganó, porque nunca es fácil. Las sensaciones son buenas, pero deben ser mejores”, agregó.

Entre los puntos altos del encuentro, resaltó el estreno goleador de Oswaldo Virgen, quien se despidió rumbo al Mundial Sub-20 con confianza y motivación. “Es una alegría enorme porque venía trabajando mucho y esperando su momento. Hoy respondió y se va al Mundial con confianza. Ojalá tenga un gran torneo”, expresó Mohamed.

El técnico también informó que la recuperación de Luan tardará un mes más, aunque confía en reincorporar pronto a Paulinho, Helinho y Hugo González.Por otro lado, la noche en el Nemesio Diez tuvo un tinte emotivo con el regreso de Hernán Cristante, ídolo escarlata y actual entrenador de Puebla. No fue una visita sencilla, pues el estratega camotero volvió a sufrir una derrota en la que reconoció las carencias de su equipo. “Cuando enfrentas rivales así, el error cuesta caro.

Remar cuesta arriba es complicado. Somos un equipo que adolece de errores muy claros. Hay que mejorar y salir de este trance de ser víctimas, hay que cambiarlo”, declaró con autocrítica.