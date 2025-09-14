Operativo para evitar venta de pirotecnia en mercados delegacionales de Toluca

Toluca, Méx.- Luego de exhortar la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Toluca a la población a evitar el uso de pirotecnia para evitar accidentes durante las celebraciones de las fiestas patrias, se implementará un operativo de supervisión en mercados municipales de las diferentes delegaciones de la capital mexiquense.

Para ello, personal de la corporación realiza recorridos en plazas, mercados y tianguis, donde por tradición se comercializan estos productos, con el fin de retirarlos si no cumplen con la normativa de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. También, se efectuarán patrullajes preventivos en las 48 delegaciones de la capital mexiquense para reducir riesgos que puedan poner en peligro la integridad de la población, especialmente la niñez, así como su entorno.

De igual forma, las autoridades municipales llamaron a los padres de familia para que eviten que los menores manipulen artefactos pirotécnicos, ya que un mal uso puede provocar quemaduras, amputaciones, incendios e incluso la pérdida de la vida. Asimismo, recomiendan no encender cohetes en la mano o boca, no guardarlos en prendas de vestir, evitar su detonación dentro de recipientes, así como abstenerse de usarlos en espacios cerrados o cerca de materiales inflamables.

Mientras que, la Coordinación de Protección Civil recordó que tampoco deben arrojarse estos objetos a personas, animales, vehículos, lotes baldíos que pudieran representar un riesgo de incendio e insistió en que lo más seguro es evitar su uso. Finalmente, señalaron que en caso de alguna emergencia, la ciudadanía puede comunicarse de inmediato al número 9-1-1.