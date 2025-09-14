Autoridades refuerzan atención a víctimas de explosión en Puente de La Concordia

Toluca, Méx.- A cuatro días de la explosión de una pipa de gas ocurrida en el Puente de La Concordia, autoridades de los gobiernos del Estado de México y de la Ciudad de México mantienen una operación coordinada para brindar atención médica, jurídica y psicológica a las víctimas del siniestro, que dejó un saldo de 23 personas lesionadas y cuatro fallecidos.

De acuerdo con información oficial, 16 personas continúan hospitalizadas en centros de salud tanto mexiquenses como capitalinos, mientras que tres pacientes han sido dados de alta tras mostrar una recuperación favorable. El incidente, ocurrido el pasado 10 de septiembre, ha generado una amplia movilización de instituciones federales y estatales para atender a los afectados y sus familias.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, instruyó a diversas dependencias del Estado de México a desplegar un plan de apoyo integral, que incluye asistencia médica, apoyo económico y orientación jurídica. Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas mantiene presencia en los hospitales y zonas afectadas para facilitar trámites y garantizar la atención personalizada a los damnificados.

Uno de los principales refuerzos ha sido la incorporación de equipos especializados para el tratamiento de quemaduras graves, incluyendo equipo de terapia renal suministrado a la Unidad Médica de Alta Especialidad de Magdalena de las Salinas, en colaboración con hospitales federales.Además, se ha mantenido una comunicación constante con presidentes municipales de la región oriente del Estado de México, como Nezahualcóyotl, La Paz, Ecatepec y Chalco, entre otros, con el objetivo de fortalecer la red de apoyo local y dar seguimiento a las necesidades inmediatas de las familias afectadas.

La mandataria estatal ha referido que tanto la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, como la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, han sido parte activa en la coordinación interinstitucional, mediante los servicios del IMSS e ISSSTE.

Las autoridades reiteraron su compromiso de acompañar a los afectados durante todo el proceso de recuperación y reconstrucción, en lo que calificaron como un esfuerzo conjunto donde la solidaridad y la atención oportuna son fundamentales.