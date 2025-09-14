Derrumbes afectaron carretera Santiago-Chalma

Santiago Tianguistenco, Méx. – Derivado de las lluvias de las últimas semanas, este domingo, se derrumbó un talud en la carretera Santiago Tianguistenco-Chalma, a la altura del paraje El Capitán, lo que bloqueó la vialidad mientras realizaban labores de retiro de escombros.

De acuerdo con reportes de Protección Civil de Ocuilan, el deslave ocurrió justo en la zona ubicada debajo del conocido Ahuehuete. La dependencia advirtió que el paso en el tramo afectado fue bloqueado durante varias horas, ya que representó un riesgo para los automovilistas y peregrinos que intentaron cruzar.

En tanto, las brigadas de emergencia acudieron al lugar para realizar los trabajos de limpieza y retiro del material, con el fin de liberar la carretera lo más pronto posible. Sin embargo, las autoridades recomendaron a los conductores tomar precauciones al pasar por la zona, ya que las lluvias persistirán.

El tránsito en la ruta Santiago–Chalma es especialmente importante en esta temporada debido a la afluencia de visitantes y peregrinos, por lo que se prevé que el cierre temporal impacte en la movilidad y en las actividades comerciales de la región.

Las autoridades locales llamaron a la población a extremar precauciones, mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar poner en riesgo su integridad al intentar cruzar la zona afectada.