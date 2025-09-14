Madres Buscadoras localizan tres cuerpos y nueva fosa clandestina en Hermosillo

Hermosillo, Méx.- Integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, localizaron entre viernes y sábado, los cuerpos de tres personas, además de una nueva fosa clandestina en un predio cercano a Hermosillo, donde en ocasiones anteriores ya se han encontrado restos humanos.

La líder del colectivo, Ceci Flores, informó a través de una transmisión en vivo en la página oficial del grupo que el hallazgo se dio en un sitio donde cada búsqueda ha tenido resultados positivos. “Cada búsqueda que se ha hecho en este lugar ha sido con resultados positivos de varias personas”, señaló.

En esta ocasión, las labores de búsqueda contaron con el acompañamiento del colectivo Buscadoras de Altar, además de madres buscadoras provenientes de Huatabampo y Nogales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ya procesa el área, donde peritos trabajan en una fosa que contendría al menos cuatro cuerpos, aunque no se descarta que pueda haber más.

El colectivo agradeció el respaldo de la Policía Estatal, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora, así como de ciudadanos que brindan información de manera anónima.

“Gracias a quienes con sus llamadas anónimas nos hacen traer paz a más familias que, sin rendirnos, luchamos todos los días por traer a nuestros desaparecidos de vuelta a casa”, expresaron las buscadoras.

Desde el predio, una integrante del colectivo lamentó la violencia que enfrentan en cada hallazgo: “Aquí estamos una vez más en este predio grandísimo, cerca de Hermosillo, teniendo positivo en este día. Están trabajando los peritos. Impresionantes las imágenes, pero desgraciadamente nos topamos con eso: con mirar tanta maldad en un ser humano”.