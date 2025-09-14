Diablos Los Diablos imponen su poder en el Infierno

Fotografías: Daniel Arriaga

El campeón del futbol mexicano está de regreso y lo demostró con autoridad en el Estadio Nemesio Diez. Los Diablos Rojos del Toluca superaron 3-1 al Puebla en la Jornada 8 del Apertura 2025, retomando el camino ganador tras la pausa por la Fecha FIFA y sumando tres puntos que los afianzan en la parte alta de la clasificación con 16 unidades.

Desde el silbatazo inicial, el conjunto escarlata salió decidido a imponer condiciones. Con posesión, intensidad y transiciones rápidas, generó las primeras aproximaciones sobre la portería visitante. Federico Pereira fue el primero en avisar con un disparo que se fue apenas desviado, pero al minuto 31 encontró revancha: Alexis Vega cobró un tiro libre al área y el defensor uruguayo apareció con un certero remate que abrió el marcador para los locales.

El Toluca controló el trámite de la primera mitad y se marchó al descanso con la ventaja mínima, reflejo del dominio mostrado. En el complemento, lejos de ceder terreno, los dirigidos por Antonio Mohamed aumentaron la presión en busca de liquidar el encuentro. El premio llegó al minuto 80, cuando Jesús Gallardo, con un potente disparo de zurda, amplió la diferencia para delirio de la afición choricera.

Puebla reaccionó en la recta final y logró acercarse en el marcador. Al minuto 86, Fernando Monárrez convirtió desde los once pasos tras la revisión del VAR, lo que encendió momentáneamente la esperanza camotera. Sin embargo, la ilusión duró poco, pues al 89’ Oswaldo Virgen firmó el tercer tanto escarlata con un remate que sentenció de manera definitiva la victoria.

El triunfo refuerza la confianza de los Diablos, que llegan a 16 puntos y confirman que siguen siendo protagonistas del torneo. La afición respondió con entusiasmo, consciente de que el equipo retoma su mejor versión en la búsqueda del bicampeonato.

Ahora, el reto inmediato será de alta exigencia: el próximo sábado 20 de septiembre, Toluca visitará a las Chivas en Guadalajara, un duelo de alto voltaje donde intentará mantener el paso firme y seguir escalando posiciones en la tabla general.