Toluca Femenil cae ante Rayadas y pierde el invicto en casa

Foto: Daniel Arriaga

Toluca, Méx.- La racha invicta del Toluca Femenil en el Estadio Nemesio Diez llegó a su fin. Las Diablas Rojas no lograron imponer condiciones frente a Rayadas de Monterrey y terminaron cayendo 1-0 en la jornada 11 del torneo Apertura 2025, en un partido donde la contundencia marcó la diferencia.

El cuadro escarlata inició con intensidad, respaldado por su tridente francés conformado por Faustine Robert, Amandine Henry y Eugénie Le Sommer. Desde temprano mostraron ambición: primero con una triangulación entre Le Sommer, Natalia Macías y Cinthya Peraza al minuto 16, que terminó apenas desviada, y más tarde con un disparo de media distancia de Peraza que levantó a la tribuna.

Cuando parecía que el dominio local rendiría frutos, una desatención fue suficiente para cambiar el rumbo. Al minuto 23, Lourdes Bosch tomó un rebote dentro del área y sacó un disparo que se incrustó en el ángulo, dejando sin oportunidad a la portera escarlata. El gol silenció el “Infierno” y puso cuesta arriba el partido para las locales.

El Toluca intentó reaccionar antes del descanso con una jugada clara: Robert habilitó a Le Sommer, quien remató de frente, pero la arquera regiomontana mantuvo su arco en cero con una gran atajada. En la segunda parte, Monterrey incluso marcó un segundo tanto que fue anulado por fuera de lugar, mientras las Diablas insistieron con aproximaciones de Le Sommer, aunque sin puntería.

Los cambios no surtieron efecto y el equipo perdió fluidez en el mediocampo, lo que dificultó generar peligro real. Al final, el esfuerzo no alcanzó y las escarlatas firmaron su segunda derrota del torneo, aunque la primera en casa, dejando la sensación de que el equipo compite, pero aún debe afinar la contundencia.

El reto inmediato no será sencillo: el 22 de septiembre recibirán a las Águilas del América en un duelo que promete alta tensión y que podría marcar el rumbo de su pelea en los primeros puestos del campeonato.