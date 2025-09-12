La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo de Armenta

Puebla, Méx.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el trabajo del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

En su gira por Puebla, la mandataria federal expuso que el ejecutivo estatal ha resaltado entre las entidades, con su inclusión en diferentes proyectos.

En este sentido, agradeció el respaldo de los habitantes.

Es preciso destacar que la visita de Sheinbaum Pardo tuvo como objetivo rendir un informe sobre los programas y recursos destinados a la entidad.

Asimismo, resaltó los próximos proyectos en el estado, como la modernización de la carretera en la mixteca, el saneamiento del Río Atoyac y la presa Manuel Ávila Camacho.