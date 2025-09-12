Protección Civil y Bomberos de Toluca atienden fuga de gas en Alfredo Del Mazo

Toluca, Méx.- Elementos de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Toluca atendieron de forma inmediata el reporte por una fuga de gas registrada en una distribuidora con servicio para automóviles ubicada en la avenida Alfredo del Mazo de esta ciudad.

Los hechos se registraron cuando un camión era abastecido en el interior del establecimiento, por lo que de manera coordinada se realizan labores de verificación tanto en la unidad como en las instalaciones del lugar, a fin de salvaguardar la seguridad de la población.

Ante ello, elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca mantuvieron acordonada la zona y suspendieron momentáneamente la circulación vehicular en el área mientras personal especializado de Protección Civil lleva a cabo la inspección bajo los protocolos del Sistema Integral de Riesgos, permaneciendo atentos para responder a cualquier eventualidad.

Luego de que se verifico el lugar de que no hubiera riesgo alguno, la zona fue abierta a la circulación.

Mientras que el Gobierno Municipal de Toluca se reitera y pone a disposición de la ciudadanía el número de emergencia 911 ante cualquier emergencia que ponga en peligro la integridad física o bienes de la población.