Lluvias elevan niveles del río Lerma

Toluca, Méx.- Las intensas lluvias registradas en las últimas semanas han provocado el incremento de los niveles del río Lerma, lo que mantiene en alerta a comunidades aledañas la zona debido al riesgo de desbordamientos e inundaciones.

Y es que, debido al temporal de lluvias, el afluente ha registrado un aumento significativo en su caudal, lo que ha derivado en recorridos de vigilancia y monitoreo constante en puntos considerados de riesgo.

Vecinos de colonias cercanas de Metepec, San Mateo Atenco y Ocoyoacac, expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el río rebase su capacidad, como ha ocurrido en años anteriores, lo que ha afectado viviendas, parcelas y vialidades.

“Cada temporada de lluvias vivimos con la incertidumbre de que el agua se salga y perdamos lo poco que tenemos”, señaló Javier, habitante de San Mateo Atenco.

Recordaron que, en esta ocasión, las lluvias han sido más fuertes y durante tiempos prolongados, por lo que el agua ha alcanzado niveles considerables y eso, inminentemente les preocupa.

No obstante, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar tirar basura en las calles y drenajes, ya que esto agrava la acumulación de agua.

Asimismo, informaron que realizan labores preventivas de desazolve y reforzamiento de bordos para disminuir riesgos.

Por ahora, no se han registrado desbordamientos, pero el pronóstico de lluvias para los próximos días se mantiene la zona en estado de vigilancia.