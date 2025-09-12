Gimnasios de calistenia fomentan hábitos saludables en niños, jóvenes y adultos mayores: Contreras

Huixquilucan, Méx.- Durante la entrega de un gimnasio de aparatos de calistenia en Parques de la Herradura, la alcaldesa Romina Contreras Carrasco, señaló que dio inicio la tercera etapa de este programa de gimnasios al aire libre durante, la cual planea entregar 13 gimnasios más.

Agregó que, con la entrega de este gimnasio en Parques de la Herradura, suman ya 28 estructuras instaladas en diferentes zonas del municipio.

En la tercera etapa de este programa, dijo que se planea entregar otros 13 gimnasios al aire libre, para fomentar en los jóvenes hábitos saludables e impulsarlos a realizar actividad física acercar a niños, jóvenes y adultos más espacios donde ejercitarse y así mantengan una buena salud física.

Al entregar este nuevo espacio de recreación, la presidenta municipal apuntó que la práctica de deporte mejora la salud física y mental y fortalece las capacidades y habilidades de quien lo realiza, por lo que se busca que cada comunidad, colonia y fraccionamiento de Huixquilucan cuente con este tipo de lugares, por lo que, hasta el momento, suman 28 gimnasios de aparatos de calistenia distribuidos por el territorio.

“Estas obras que realizamos a favor de la comunidad, son espacios para que niños, jóvenes y adultos realicen ejercicio, pues lo que hacen en este tipo de gimnasios es fortalecer el cuerpo y brindar más fuerza. Buscamos que los habitantes cuenten con estos lugares en su comunidad y, de esta manera, sea más fácil ejercitarse”, afirmó la presidenta municipal.

Explicó que esta iniciativa responde a las necesidades de la población y permite recuperar espacios públicos en diferentes zonas de Huixquilucan, por lo que, en la tercera etapa de este programa, se planea entregar otros 13 gimnasios al aire libre para fomentar en los jóvenes hábitos saludables y crear conciencia de realizar actividad física desde temprana edad.

Por su parte, el director general del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Huixquilucan, Germán Anaya Viteri, explicó que los aparatos de calistenia son una forma de ejercicio dinámico y centrado en el peso corporal, mediante movimientos que permiten desarrollar fuerza, resistencia y construir un cuerpo más tonificado.

“En estas estructuras pueden practicar desde niños hasta adultos mayores y están diseñadas para que les ayuden a realizar varios tipos de ejercicios. Estamos llenando el municipio de espacios en donde pueden mover su cuerpo de forma gratuita, gracias por todo el apoyo alcaldesa Romina Contreras”, destacó.

En tanto, el presidente de colonos del fraccionamiento Parques de La Herradura, Antonio Becerra, agradeció a la presidenta municipal, Romina Contreras, por responder sus solicitudes y brindar estas instalaciones que se comprometen a cuidar y darles el mejor uso.

Entre las acciones que lleva a cabo el Gobierno de Huixquilucan para que niños, jóvenes y adultos cuenten con una opción para hacer ejercicio, se encuentran clases masivas de zumba, salones de spinning, así como la rehabilitación de deportivos y la instalación de estos gimnasios al aire libre.