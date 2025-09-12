UAEMéx se declara lista para competir en los Campeonatos Nacionales ANUIES 2025

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) presentó a su delegación deportiva que buscará protagonismo en los Campeonatos Nacionales de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 2025, certamen que reunirá a las mejores casas de estudio del país a partir del 26 de septiembre en sedes como la UNAM, la UANL, la UdeG y la propia UAEMéx.

El contingente auriverde está conformado por 140 atletas y 20 entrenadores, quienes participarán en diez disciplinas: ajedrez, bádminton, gimnasia aeróbica, esgrima, e-sports, frontón, kickboxing, natación, pádel, así como porras y animación. Cada equipo llega respaldado por un intenso proceso de preparación que busca refrendar a la UAEMéx como potencia en el deporte universitario.

Entre las figuras a seguir se encuentra Marifer Noriega Medina, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Conducta, campeona panamericana y mundial de frontón, además de medallista de plata en pádel durante la Universiada Nacional 2025. Con su experiencia internacional, la atleta se perfila como referente para guiar a sus compañeros en esta justa nacional.

Durante la ceremonia de abanderamiento en el Gimnasio Universitario “Lic. Adolfo López Mateos”, la delegación recibió kits deportivos que facilitarán su preparación y desempeño. Asimismo, se rindió homenaje a 62 medallistas universitarios que han dado gloria a la institución en competencias recientes.

La rectora Martha Patricia Zarza Delgado expresó confianza en que las y los deportistas demostrarán disciplina, ética y pasión en cada competencia. Por su parte, el secretario de Gobernanza Universitaria, Jorge Alejandro Vásquez Caicedo, recordó que el esfuerzo y sacrificio de cada integrante ya es motivo de orgullo para la UAEMéx.

El reto es mayúsculo: medirse contra universidades con gran tradición deportiva como la UNAM, la UANL y la UdeG. Sin embargo, la delegación mexiquense viaja con la convicción de dejar en alto el nombre de la institución y consolidar su lugar como semillero de talento en el deporte universitario mexicano.