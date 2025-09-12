Accidente vial en Toluca deja cuatro lesionados, entre ellos una menor

Toluca, Méx.- La mañana de este viernes se registró un accidente de tránsito en el cruce de avenida Hidalgo y la calle Motolinia, en la colonia San Bernardino, donde un autobús de pasajeros y varios vehículos particulares se vieron involucrados.

Al lugar acudieron dos ambulancias de la Cruz Roja de Toluca, cuyos paramédicos brindaron atención médica prehospitalaria a cuatro personas, entre ellas una menor de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, las lesiones no fueron de gravedad, por lo que ninguno de los pacientes requirió traslado a un hospital.

Las autoridades de tránsito realizaron labores para agilizar la circulación en la zona y determinar las causas del percance.