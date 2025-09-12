El 36.2% de los mexicanos tiene algún tipo de deuda

Toluca, Méx.- En el país, según la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI) 2023, el 36.2 por ciento de los adultos tiene algún tipo de deuda, principalmente en tarjetas de crédito y préstamos personales.

De acuerdo con expertos, en México, el endeudamiento representa un desafío financiero significativo para las familias, por lo que representa una decisión complicada al interior de las familias.

Dicha situación restringe la capacidad de ahorro e inversión y genera altos niveles de estrés económico.

Según expertos, han detectado que el 70 por ciento de las personas solicitan préstamos porque tienen deudas en tarjetas con intereses muy altos, lo que afecta la estabilidad financiera de millones de personas y consolidan un ciclo de endeudamiento difícil de romper.

Por ello, es necesario que los mexicanos cuenten con estrategias que les permitan organizar sus finanzas y reducir el peso de los intereses.