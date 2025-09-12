Por luto, suspenden conmemoración de Fiestas Patrias en Xalatlaco

Xalatlaco, Méx.- Tras el tiroteo que se efectuó el pasado 4 de septiembre en el tianguis del municipio de Xalatlaco, cuando un hombre aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia ilegal disparó contra varios comerciantes, las autoridades anunciaron que quedan suspendidas las festividades del grito de independencia.

A través de redes sociales, el gobierno municipal de dicha demarcación, señaló, “En momentos de profundo dolor que nos quebrantan como comunidad, la prioridad es el acompañamiento, la empatía y el respeto por el luto. La verdadera fortaleza no está en la celebración, sino en nuestra capacidad de unirnos en la adversidad”, indica.

Lo anterior, aunado a que el Cabildo de Xalatlaco también declaró 40 días de luto tras el tiroteo en el tianguis que dejó como saldo cuatro personas sin vida; dos murieron en el lugar y otras dos fallecieron horas más tarde en un hospital.

Por lo que el gobierno indica que los festejos del 15 de septiembre para conmemorar los 215 años de la Independencia, no se realizarán pues la población de la demarcación se encuentra afligida tras dichos acontecimientos.

Los hechos se registraron la tarde del 4 de septiembre, cuando un hombre señalado como comerciante foráneo sacó un arma de fuego y disparó contra varios vendedores.

Mientras que, testigos señalaron que el individuo estaba bajo los efectos de alguna droga y disparó sin motivo alguno contra los comerciantes que dejó como saldo 4 personas fallecidas y el mismo tirador murió en el lugar.