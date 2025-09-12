San Mateo Atenco alista festejos patrios con música, desfile y operativo de seguridad

San Mateo Atenco, Méx.– El Gobierno Municipal, encabezado por la alcaldesa Ana Muñiz Neyra, anunció el programa oficial de las Fiestas Patrias 2025, que busca preservar el espíritu cívico y las tradiciones que unen a las familias atenquenses y visitantes.

Las actividades conmemorativas del 215 Aniversario del Inicio de la Independencia Nacional iniciarán el 15 de septiembre a las 16:00 horas en la Plaza Cívica Benito Juárez y en la explanada del Palacio Municipal.

La ceremonia del Grito de Independencia será encabezada por la presidenta municipal a las 23:00 horas en el Palacio Municipal, seguida por un ensamble de mariachis locales y el espectáculo musical estelar con Internacional Carro Show y Los Yonic’s de Johnny Ayvar.

El 16 de septiembre, la jornada comenzará con el Izamiento de Bandera en la Plaza Panamericana a las 8:00 horas y el Desfile Cívico Conmemorativo, a partir de las 9:00 horas, en la avenida Benito Juárez. En él participarán mil 400 estudiantes de 13 escuelas, además de integrantes de Casas de Día y personal de la administración municipal.

Para garantizar un ambiente seguro y familiar, se desplegará el Operativo de Seguridad “Fiestas Patrias 2025”, coordinado entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno, con apoyo de Protección Civil y puestos de socorro.

Con este programa, San Mateo Atenco refrenda su compromiso de mantener vivas las tradiciones mexicanas y ofrecer espacios de convivencia pacífica y comunitaria.