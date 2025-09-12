San Mateo Atenco alista festejos patrios con música, desfile y operativo de seguridad
- Fernanda Medina González
- 12 septiembre, 2025
- Municipios
- Desfile, EdoMéx, festejos, música, patrios, San Mateo Atenco, Seguridad
- 0 Comments
San Mateo Atenco, Méx.– El Gobierno Municipal, encabezado por la alcaldesa Ana Muñiz Neyra, anunció el programa oficial de las Fiestas Patrias 2025, que busca preservar el espíritu cívico y las tradiciones que unen a las familias atenquenses y visitantes.
Las actividades conmemorativas del 215 Aniversario del Inicio de la Independencia Nacional iniciarán el 15 de septiembre a las 16:00 horas en la Plaza Cívica Benito Juárez y en la explanada del Palacio Municipal.
La ceremonia del Grito de Independencia será encabezada por la presidenta municipal a las 23:00 horas en el Palacio Municipal, seguida por un ensamble de mariachis locales y el espectáculo musical estelar con Internacional Carro Show y Los Yonic’s de Johnny Ayvar.
El 16 de septiembre, la jornada comenzará con el Izamiento de Bandera en la Plaza Panamericana a las 8:00 horas y el Desfile Cívico Conmemorativo, a partir de las 9:00 horas, en la avenida Benito Juárez. En él participarán mil 400 estudiantes de 13 escuelas, además de integrantes de Casas de Día y personal de la administración municipal.
Para garantizar un ambiente seguro y familiar, se desplegará el Operativo de Seguridad “Fiestas Patrias 2025”, coordinado entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno, con apoyo de Protección Civil y puestos de socorro.
Con este programa, San Mateo Atenco refrenda su compromiso de mantener vivas las tradiciones mexicanas y ofrecer espacios de convivencia pacífica y comunitaria.