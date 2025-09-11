Realiza SSEM homenaje póstumo a policía caído en cumplimiento de su deber

Temamatla, Méx.- La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) realizó un homenaje póstumo en memoria del policía estatal Mario Iván Martínez Padrón, adscrito al Agrupamiento de Fuerzas de Apoyo y Reacción (FAR), quien perdió la vida, el pasado martes 9 de septiembre, en cumplimiento de su deber.

Originario de Temamatla, con más de 12 años de servicio a la SSEM y a la ciudadanía mexiquenses, Martínez Padrón, fue reconocido por su valentía, gallardía y compromiso con su trabajo. En una ceremonia solemne en la que se contó con la asistencia de familiares, amigos, compañeros y mandos estatales, quienes llevaron a cabo el último pase de lista del uniformado.

En representación del Secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, el Director de Seguridad Pública y Tránsito, Eduardo Pico Gallegos, encabezó la guardia de honor, además de entregar a la viuda, hijos y padres del policía, la bandera de México, lábaro patrio que simboliza el deber cumplido de Mario Iván Martínez Padrón.

La Secretaría de Seguridad refrenda su compromiso con los familiares del elemento que dio su vida en servicio, además reitera que este acto no quedará impune, por lo que continúan las labores para dar con el o los responsables de esta acción tan cobarde.

