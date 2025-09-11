Patrulla de la Policía Municipal choca contra automóvil en Toluca; cuatro lesionados

Toluca, Méx.- La tarde de este jueves se registró un fuerte accidente vial en pleno centro de la capital mexiquense, donde una patrulla de la Policía Municipal del sector San Buenaventura impactó contra un automóvil particular.

El percance ocurrió en el cruce de la avenida Venustiano Carranza y la calle Josué Mirlo. Testigos señalaron que la unidad oficial circulaba a exceso de velocidad y, al llegar al entronque, golpeó en el costado derecho a un vehículo Kia de color gris.

Al lugar acudieron paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), elementos del Cuerpo de Bomberos de Toluca y personal de la Cruz Roja, quienes brindaron atención a tres civiles y a un policía que resultaron lesionados en el choque.

Minutos más tarde, autoridades municipales y estatales aseguraron la zona para facilitar las labores de auxilio y el retiro de las unidades siniestradas. Con apoyo de una grúa, ambos vehículos fueron retirados del sitio para restablecer la circulación.