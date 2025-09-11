Apoya Chimalhuacán a familia de docente muerto en la explosión

Chimalhuacán, Méx.- Por indicaciones de la presidenta municipal, Xóchitl Flores Jiménez, el gobierno de Chimalhuacán brindó atención de forma inmediata a los familiares del profesor Eduardo Noé García Morales, docente de la escuela preparatoria oficial No. 327 que perdió la vida por la explosión de una pipa de gas en el puente La Concordia, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

A través del DIF municipal, el gobierno local gestionó un espacio y la condonación del costo del mismo en el Panteón Civil de Chimalhuacán, en apoyo a los familiares del profesor, con quienes se tiene un acercamiento directo para apoyarlos ante esta difícil situación, informó el DIF a través del Departamento de Servicios Funerarios.

Cabe resaltar que fue el gobierno de la CDMX quien cubrió los gastos funerarios, mientras que el gobierno municipal hizo lo propio con la condonación del panteón. Asimismo, se brindará apoyo psicológico a la familia.

Al enterarse del percance suscitado la tarde de ayer, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Chimalhuacán se sumaron de forma inmediata a las labores de auxilio y trabajaron hombro a hombro con Protección Civil del Estado de México y autoridades de la CDMX.

TRISTEZA EN LA PAZ

Mientras tanto, en el municipio vecino de La Paz, hay conmoción por la muerte de Juan Carlos Sánchez Blas, de 15 años, estudiante del CECyT No. 7 del Instituto Politécnico Nacional, quien falleció la tarde del pasado miércoles en el estallido de la pipa de gas ocurrido en el puente de La Concordia, en Iztapalapa.

El estudiante vivía en la colonia Ancón, desde donde se trasladaba todos los días para asistir a clases en el plantel educativo CECyT 7.

Por otro lado, cabe señalar que en la plaza General Luis Cerón, la bandera nacional se colocó a media asta en señal de luto por la terrible tragedia ocurrida el miércoles.

Mientras esto ocurre, en la clínica hospital No. 53 del IMSS, ubicado en este municipio, la señora Alicia Matías Teodoro lucha por su vida luego que salvó la de su nieta cubriéndola con su cuerpo.

La mujer trabajaba como checadora de transportes muy cerca del sitio de la tragedia, y a la hora del estallido la acompañaba su pequeña nieta, a quien protegió de las llamas aun a costa de su propia vida.

Cabe señalar que personas solidarias con las víctimas del flamazo han estado acudiendo al puente La Concordia para depositar flores y encender veladoras en memoria de fallecidos.

Mientras tanto, ya fue restablecido el tránsito en el puente, el más importante distribuidor vial de la zona oriente del valle de México.