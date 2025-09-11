Detienen en flagrancia a cuatro hombres por desvalijar motocicleta en Toluca

Toluca, Méx.– Cuatro hombres, de entre 32 y 44 años de edad, fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal cuando desvalijaban una motocicleta en la colonia Cultural, delegación San Buenaventura.

Al notar la presencia policial, los sujetos intentaron huir e ingresar a un domicilio, arrojando una bolsa que contenía hierba seca con características similares a la marihuana.

El operativo se llevó a cabo en las calles Biblioteca y Bellas Artes, donde agentes de la Dirección General de Seguridad y Protección detectaron a los individuos manipulando el vehículo.

Luego de la intervención, los agentes confirmaron que la motocicleta no contaba con número de serie ni número de motor.

Los detenidos fueron identificados como Carlos Fabián “N”, de 44 años; Jorge “N”, de 34; José Adrián “N”, de 36; y Javier “N”, de 32 años.

Durante el aseguramiento se decomisaron 40 bolsitas de hierba seca, dos puntas metálicas hechizas, dos cuchillos, un cuadro de motocicleta sin identificación, un tanque de gasolina y un amortiguador.

Los implicados fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos, donde se definirá su situación jurídica.