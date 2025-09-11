Invierte GEM 11.7 mdp en mobiliario e infraestructura para escuelas de San Felipe del Progreso

San Felipe del Progreso, Méx.- Como parte de la Estrategia Integral para el Bienestar de la Comunidad Escolar 2025-2026, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), entregó aulas, mobiliario, material didáctico y paquetes deportivos a 87 escuelas de nivel básico de San Felipe del Progreso con una inversión de 11.7 millones de pesos.

Se benefició a 10 mil 370 estudiantes mexiquenses que cursan sus estudios en diferentes preescolares, primarias, secundarias, telesecundarias y Escuelas Secundarias Técnicas Agropecuarias, quienes ahora cuentan con mejores condiciones para aprender, enseñar, convivir y desarrollarse integralmente.

Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de la SECTI, inauguró dos aulas en la Primaria Indígena “Tierra y Libertad”. Asimismo, entregó mobiliario, material didáctico y paquetes deportivos a directores de 43 escuelas, con una inversión de 6.9 millones de pesos, en beneficio de más de 5 mil 200 estudiantes.

En la Escuela Secundaria Técnica Industrial (ESTI) No. 93 “José Vasconcelos”, el Secretario encabezó la distribución de mobiliario escolar, equipamiento para docentes, aulas, sillas con paleta, material didáctico y paquetes deportivos, con una inversión de 4.8 millones de pesos, en beneficio de 5 mil 170 estudiantes de 43 planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria.

El Secretario Hernández Espejel señaló que estas acciones fortalecen la implementación de la Nueva Escuela Mexicana, orientada a garantizar que niñas, niños y adolescentes cuenten con entornos escolares dignos, inclusivos y seguros, donde se impulsen tanto los aprendizajes académicos como la formación en valores, la recreación y el deporte.