Estructura de la Secundaria General Emiliano Zapata, en condiciones de seguir operando: Montoya

Naucalpan, Méx.- Tras una inspección, realizada por el alcalde Isaac Montoya Márquez, de las condiciones en qué se encuentra la escuela Secundaria General Emiliano Zapata, ubicada en la colonia Minas San Martín, que ha sido afectados por las lluvias, informó que la estructura del plantel se encuentra en condiciones de seguir operando.

Dijo que este plantel escolar que tiene 38 años de servicio educativo, pero los ingenieros determinaron que la estructura se encuentra en condiciones de seguir operando, por lo que el alcalde reiteró a vecinas y vecinos que, de la mano con el Gobierno del Estado de México, se plantearon respuestas para rescatar la escuela secundaria Emiliano Zapata, la cual ha sido afectada por las temporadas de lluvia y se ha ido acumulando su deterioro. “Desde que llegamos lo tuvimos su restauración como una prioridad en todo momento”.

“Con mucho gusto asumimos la responsabilidad de lo que antes no se hizo, es decir, no nos hemos desentendido, no somos insensibles ni tampoco irresponsables, ni mucho menos negligentes, entonces ahora es la idea, darle una solución no temporal, sino permanente y lo que venimos aquí a dar la cara y a decirles, que llegamos con respuestas, llegamos con el planteamiento de soluciones”, dijo.

En presencia de autoridades auxiliares de Minas San Martín, reconoció y agradeció la coordinación con el gobierno estatal y federal, así como la presencia del diputado Alejandro Peña y apuntó que se lleva un avance del 10 por ciento en los trabajos de la empresa encargada del rescate y que en un mes se tiene el compromiso de presentar progresos.

Montoya Márquez adelantó que, el puente provisional por el que cruzaban las y los alumnos, así como la comunidad en general, será totalmente transformado.

En presencia de autoridades del plantel, vecinas y vecinos, así como de servidores públicos, el encargado de la obra Anessa Holding, Guillermo García Tovar y de la supervisora de Obra DTP Consultores, Mariana Morgado, se informó que, se rellenará la parte que ha sido afectada por la propia erosión del río, mediante un concreto fluido, que es sumamente resistente y ello evitará la erosión del material sano que se tiene en toda la estructura.

La obra abarcará dos funciones, la primera disipar la energía del río que es lo que ha afectado la parte lateral de la secundaria y, la segunda, contener el relleno de la estructura.

Asimismo, se construirán unas protecciones adicionales para evitar que el contacto de la corriente sea directo como se tienen en este momento, y la restitución del puente peatonal será con una estructura de acero reforzado a una altura adecuada para evitar incidentes. “El puente, obviamente se hizo con los recursos que se pudo, pero estaba mal realizado, y el puente que se está planteando ahora, va a ser un puente realmente resistente y en condiciones óptimas para el uso de ustedes”, subrayó.

El alcalde informó que también se trabaja en el talud de Minas Coyote, que también representa un riesgo y que son los problemas que se heredaron, a lo que llamó “la herencia maldita”, pero que, sin embargo, se afrontan con respuestas y trabajo.

Finalmente, destacó los trabajos de desazolve tanto de ríos, como del drenaje, así como el desalojo de agua de la Presa Los Cuartos, que año con año había afectado a la población, pero que, sin embargo, gracias a la coordinación con la CAEM, CONAGUA y OCAVM, se han evitado inundaciones y afectaciones a la población.