Fuga de gas en Prepa 5 movilizó a cuerpos de emergencia

Toluca, Méx.- Una fuga de gas en el Laboratorio de Química del Plantel “Dr. Ángel María Garibay K.” de la Escuela Preparatoria No. 5, de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) provocó alarma entre estudiantes y personal docente, lo que movilizó de manera inmediata a cuerpos y brigadas de emergencias para atender y controlar la situación.

De acuerdo con la UAEMéx, el incidente se originó debido a un error humano, luego de que un alumno dejó abierta una llave de gas tras concluir una práctica en el laboratorio, lo que ocasionó la concentración de olor a metil mercaptano y encendió las alertas en la comunidad universitaria.

De inmediato, las brigadas internas del plantel mejor conocido como Prepa 5 ubicada en Avenida Heriberto Enríquez, en Toluca actuaron cerrando la válvula principal y ventilando el área afectada.

No obstante, tras la revisión de las instalaciones por los cuerpos de emergencia, se descartó cualquier riesgo para la población y las actividades escolares se reanudaron con normalidad.

Al sitio acudieron elementos de Bomberos de Toluca y Seguridad Pública, luego de que recibieron una llamada al número de emergencias 911, quienes corroboraron que la situación estaba bajo control.

Las autoridades de Prepa 5 confirmaron que no se registraron personas lesionadas y reiteraron que el plantel opera con normalidad; no obstante, llamaron a reforzar las medidas de seguridad en los laboratorios para evitar futuros incidentes.