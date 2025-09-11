Encabeza alcalde de Atizapán entrega de uniformes y cambio de equipos portátiles a policías

Atizapán, Méx.- El presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, encabezó la ceremonia de “Entrega de Uniformes y Cambio de Equipos Portátiles de Radiocomunicación 2025” a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Seguridad Vial.

Rodríguez Villegas, dijo que esta importante inversión en equipamiento de última generación, tiene como objetivo principal dignificar la labor de quienes día a día velan por la tranquilidad de la ciudadanía, así como fortalecer sus capacidades operativas para una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier emergencia.

Durante el evento, celebrado en la explanada del palacio municipal, el Comisario Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, Director de Seguridad Pública y Seguridad Vial, destacó la transformación que ha vivido la corporación bajo el liderazgo del Presidente Rodríguez Villegas. “lo que usted hizo no fue invertir en una administración sino dejar un legado “, dijo.

“Estamos muy agradecidos, esta es una corporación que le quiere y lo va a recordar toda la vida por lo que usted hizo por nosotros”, dijo.

Resaltó que la administración que encabeza, con transparencia de los recursos, ha permitido la adquisición de equipamiento de la más alta calidad.

Los nuevos uniformes, de la reconocida marca 5.11 Tactical, son un referente a nivel mundial por su durabilidad, comodidad y diseño táctico. “Es la primera gran administración donde a la fecha hemos entregado 5 mil 201 uniformes nuevos en tres años y medio, esto significa que cada elemento recibe una dotación de dos juegos de uniformes completos al año”, señaló el Comisario.

Esto dijo, no solo mejora la imagen de la corporación, sino que también brinda a los oficiales la confianza y el equipo adecuado para desempeñar sus funciones de manera óptima.

Junto con los uniformes, se realizó el cambio de 490 equipos de radiocomunicación portátiles. La nueva tecnología permitirá una comunicación más clara y segura entre los elementos, crucial para la coordinación en operativos y la atención de emergencias.

El presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, se dirigió a los elementos con un mensaje de reconocimiento y gratitud: “Hoy portan un uniforme que los debe de llenar de orgullo, un uniforme que representa la confianza que los ciudadanos depositan en ustedes”. Además, reafirmó su compromiso de seguir invirtiendo en la seguridad de Atizapán de Zaragoza, porque “un policía bien equipado es un policía que puede dar mejores resultados a la ciudadanía”.

Esta acción se suma a una serie de iniciativas implementadas por el gobierno municipal para fortalecer la seguridad, como la adquisición de nuevas patrullas y la capacitación constante de los elementos. El Gobierno de Atizapán de Zaragoza, continúa trabajando incansablemente para que las familias del municipio vivan en un entorno de paz y tranquilidad.