Avanza reconstrucción de la vía Agustín Millán, en San Pedro Totoltepec

Toluca, Méx.- La reconstrucción integral de la vía Agustín Millán, en el tramo que va de Miguel Hidalgo a Centenario, en San Pedro Totoltepec, registra un avance del 65%, lo que refleja el compromiso del Gobierno municipal de Toluca por dignificar la vida de las familias toluqueñas y transformar sus comunidades.

Durante una gira de supervisión, el presidente municipal Ricardo Moreno constató los trabajos que abarcan una superficie de 2 mil 565 metros cuadrados e intercambió impresiones con los vecinos, quienes le expresaron sus necesidades e inquietudes.

Asimismo, les informó que su administración ya gestiona ante el gobierno estatal la pavimentación de la parte que corresponde a su jurisdicción, para que la obra quede concluida hasta la vialidad Aeropuerto.

Los habitantes de la delegación agradecieron al alcalde por cumplir su palabra y señalaron que esta obra marca el inicio de una verdadera transformación en su entorno.

A pesar de las condiciones climáticas, los trabajos avanzan de manera constante, en beneficio de miles de personas, pues esta vialidad es una de las principales rutas hacia escuelas, centros laborales y zonas habitacionales.