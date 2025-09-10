Promueve PRI que delitos sexuales contra niñas y niños no prescriban

Toluca, Méx.- El Grupo Parlamentario del PRI impulsa un marco jurídico que asegure la protección integral de las infancias y juventudes mexiquenses.

La diputada Mercedes Colín presentó una iniciativa para garantizar que la responsabilidad civil por daños provenientes de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes no prescriba.

La legisladora priista argumentó que este delito deja huellas profundas en las víctimas, quienes en muchos casos no cuentan con las condiciones emocionales, familiares o sociales para denunciar de inmediato, de ahí la importancia de eliminar los plazos para interponer acciones civiles contra los agresores.

“La propuesta busca reformar el Código Civil para garantizar que la acción para exigir la reparación de los daños provenientes de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes sea imprescriptible.

“Esta adecuación normativa permitirá reconocer la complejidad de los procesos psicológicos y sociales que enfrentan las víctimas de violencia sexual, evitando que los plazos de prescripción se conviertan en barreras que perpetúen la impunidad y la revictimización” aseguró la diputada.

En este sentido destacó la necesidad de armonizar el Código Civil del Estado de México con la finalidad de que el tiempo no sea un obstáculo para que las víctimas de violencia sexual en su infancia o adolescencia accedan a la justica y reciban una reparación integral del daño.

“Al elevar este criterio a rango legal la iniciativa no solo fortalece la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, sino que corrige deficiencias e imperfecciones que hacen posible que la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes queden sin reparación”, agregó Colín.

Garantizar un acceso real y efectivo a la justicia para infantes y adolescentes víctimas de abuso sexual, representa un paso fundamental en la construcción de un marco legal que respalde a las víctimas en el momento en que puedan y decidan alzar la voz.