GPPAN privilegia la defensa de la familia y la vida: Fernández

Toluca, Méx.- Al calificar como positivo el trabajo del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN), durante el primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura mexiquense, el legislador Pablo Fernández de Cevallos González, coordinador de la bancada, destacó que se ha hecho política privilegiando el diálogo entre legisladores y promoviendo una agenda centrada en la defensa de la vida y la familia.

En entrevista, el legislador valoró las causas que el GPPAN impulsó y defendió durante el periodo comprendido del 5 de septiembre de 2024 al 4 de septiembre de 2025; aunque admitió que el inicio fue complicado ante la oleada de reformas debatidas en el Congreso local (relacionadas a la homologación de la constitución estatal con la carta magna).

Destacó la firme postura de su bancada en temas clave, como la defensa de la vida, al oponerse a la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, así como su rechazo a la reforma judicial, a la que calificó como una farsa.

Aunque reconoció que la bancada panista es una minoría dentro de la Legislatura mexiquense —al contar con solo siete de 75 congresistas, el diputado subrayó que representan la voluntad de un millón de ciudadanos en el Estado de México.

Sobre el segundo año de ejercicio constitucional, que inició el 5 de septiembre, informó que la agenda legislativa panista considera la presentación de iniciativas relacionadas con la familia, la seguridad y el medio ambiente.

El también representante del Distrito Electoral Local XVII —que abarca los municipios de Huixquilucan y Naucalpan—, enfatizó que la capacidad, el respeto, el diálogo y la buena relación con otras bancadas son las principales fortalezas que tiene el GPPAN, lo que ha permitido impulsar una agenda legislativa en beneficio de toda la población mexiquense.