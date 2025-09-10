Naucalpan cumple con las metas del Plan de Gobierno en el primer año de la gestión: Montoya

Naucalpan, Méx.- El alcalde Isaac Montoya Márquez, en conferencia de prensa, aseguró que durante el primer año de gobierno, se ha avanzado en los 100 Pasos para la Transformación plasmados en el Plan de Gobierno como es la construcción del Mexicable, la rehabilitación del Periférico Norte, que ya está en marcha, el rescate urbano la zona centro del municipio, el salvamento ecológico de los Cipreses, la Universidad Rosario Castellanos, la rehabilitación de la avenida Minas Palacio, el Par Vial San Mateo y saneamiento del río Hondo.

Precisó que en este primer año de gobierno se ha trabajado en 33 proyectos importantes, con lo que se ha cumplido con los compromisos establecidos con la comunidad y en el 2026 se avanzará en otros 33 proyectos para concluir con los 100 en 2027.

En conferencia de prensa, Montoya Márquez enfatizó que los avances en la transformación de la seguridad pública se reflejan en los resultados de la Estrategia Seguridad con Todo que se realiza en coordinación con la Estrategia Operativa Oriente es decir que “se atienden las causas, con un nuevo enfoque, más proximidad y más apego a los derechos humanos, así como la disciplina de la Guardia Municipal”.

Cifras de la Mesa de Paz del Estado de México, confirman que en Naucalpan disminuyeron los delitos de alto impacto en un 33.33 por ciento y en el robo de vehículos hay una disminución del 61.22 por ciento, en comparación con el gobierno pasado.

Reiteró que en prevención del delito se instauró la Red Municipal de Seguridad, consistente en alarmas vecinales y una aplicación móvil conectada al C4 municipal. Además, la Guardia Municipal cuenta con 420 patrullas y está en proceso el alta de 200 nuevos elementos.

En obra pública, dijo que la administración anterior no llegó ni a 700 millones de pesos de inversión, mientras que el actual gobierno rebasó los 800 millones de pesos en tanto solo un año de trabajo.

Montoya Márquez dijo que finalizará este año con el proyecto Comunidad Unida y Activa COMUNA, en el cual se escuchará a la comunidad y se contratará mano de obra entre las y los vecinos, para intervenir 100 puntos en una o varias colonias.