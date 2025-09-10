Procesan a dos personas por homicidio de un menor de edad

Naucalpan, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo vinculación a proceso en contra de Juan Carlos “N” y Pilar Danaee “N” por su intervención en el delito de homicidio calificado en agravio de un menor de edad.

De acuerdo con la investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público, los hechos ocurrieron entre el 2 y 3 de septiembre pasados, cuando el pequeño de un año de edad se encontraba al interior de un domicilio ubicado en la colonia San José de los Leones, 3ra sección perteneciente al municipio de Naucalpan en compañía de su madre Pilar Danaee “N” y su padrastro Juan Carlos “N”

En algún momento, ambos adultos habrían agredido a golpes al menor provocándole heridas que le ocasionaron la muerte. Posteriormente ambos sujetos trasladaron al niño al Hospital General Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda, lugar al que la víctima arribó sin signos vitales.

Una vez que se tuvo conocimiento de los hechos, el Agente del Ministerio Público inició la investigación que permitió identificar y acreditar la posible participación Juan Carlos “N”, de 28 años de edad y de Pilar Danaee “N”, de 23 años de edad en el delito de homicidio.

Una vez detenidos, los investigados fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, a disposición de la Autoridad Judicial, quien tras revisar los datos aportados por esta Fiscalía, determinó su vinculación a proceso, así como un plazo de tres meses de investigación complementaria, e impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, no obstante deben ser considerados inocentes en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.