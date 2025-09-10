GEM se suma en la atención de lesionados por explosión de pipa en el Puente de la Concordia: Gómez

Toluca, Méx.. Una explosión ocurrida este miércoles en una pipa de gas en las inmediaciones del Puente de la Concordia, cerca del paradero de Santa Martha, en los límites entre la alcaldía Iztapalapa y el Estado de México, dejó un saldo preliminar de 70 personas lesionadas y tres fallecidas, informaron autoridades de ambos gobiernos.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, comunicó a través de sus redes sociales que su administración mantiene una constante supervisión del estado de salud de las personas heridas, además de colaborar en las labores de atención y apoyo.

“El Gobierno del Estado de México participa en la atención a personas lesionadas por la volcadura de una pipa en el Puente de la Concordia, en #CDMX, con pipas de agua y personal de Protección Civil. Agradezco a nuestros expertos por su valiosa ayuda. Nos mantendremos en coordinación con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y las autoridades locales para brindar el apoyo que se requiera”, expresó.

La maestra Delfina Gómez aseguró que desde el primer momento se trabaja de manera coordinada con cuerpos de emergencia y autoridades de la Ciudad de México para atender la situación, y refrendó el compromiso del gobierno estatal con la seguridad y el bienestar de la población.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, también se pronunció en redes sociales, confirmando las cifras preliminares y subrayando la importancia de mantener la comunicación con las personas afectadas.

“Informo que, hasta el momento, tenemos registro de 70 personas lesionadas y tres lamentables fallecimientos. Compartimos el listado oficial y preliminar de las personas hospitalizadas. Reiteramos que este listado puede irse actualizando, de acuerdo con las necesidades médicas de los ingresados”, señaló Brugada.

Asimismo, recordó que a través del número 55 5683 2222, habilitado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se ofrece información a las personas que buscan a sus familiares.

En las labores de emergencia participaron bomberos de la Ciudad de México y de municipios mexiquenses como Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz, además de elementos de Protección Civil, la Guardia Nacional y equipos médicos especializados. El operativo se centró en el control y enfriamiento de la zona para evitar nuevos siniestros.

De acuerdo con las autoridades, las y los lesionados fueron trasladados a diferentes hospitales. Cinco de ellos fueron evacuados por helicópteros Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Finalmente, se exhortó a la población a evitar la zona del accidente y atender únicamente las indicaciones oficiales, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del siniestro y se avanza en el retiro de escombros.