Estalla pipa de gas en el puente de La Concordia; hay 57 heridos

La Paz, Méx.- Un total de 57 personas lesionadas (19 de ellas graves, con quemaduras de segundo y tercer grados) dejó el estallido de una pipa de gas ocurrido en la parte baja del puente de La Concordia, que divide a la alcaldía de Iztapalapa con este municipio de La Paz. La explosión dejó también 18 vehículos arrasados por las llamas.

Equipos de emergencia, bomberos, policías y personal de varias alcaldías se presentaron al lugar del siniestro para auxiliar a los heridos y apagar los incendios de varios automotores. La gente que fue testigo de la tragedia corrió a lo largo de la calzada Ignacio Zaragoza para salvar la vida, mientras los afectados por la expansión del estallido fueron trasladados a diversos hospitales de la zona, entre ellos la clínica 53 del IMSS, el Gral Ignacio Zaragoza del ISSSTE y el Emiliano Zapata.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, precisó que fueron 57 las personas lesionadas y 18 vehículos alcanzados por la onda expansiva. Añadió que los vehículos siniestrados fueron retirados con grúas y la circulación se vio afectada por varios kilómetros con rumbo a la Ciudad de México y a Puebla, tanto en la carretera libre como en la autopista México-Puebla.

Helicópteros Cóndores trasladaron a cinco personas que sufrieron quemaduras de gravedad a hospitales de especialidad.

Según testigos del accidente, alrededor de las 14 horas se suscitó un flamazo en la parte baja del puente de La Concordia, lo que generó alarma en la zona, incluida la estación del Metro Santa Marta, el cablebús de la Línea Dos y el trolebús que corre hacia Constitución de 1917 y el municipio de Chalco.

Las llamas alcanzaron una altura de 15 metros y la gente de los alrededores corrió espantada para alejarse lo más pronto posible, aunque algunos se dirigieron al lugar del estallido para intentar rescatar a los lesionados.

El trolebús de la Línea 11 que corre hacia Chalco interrumpió el servicio y momentáneamente lo hizo la Línea A en dicha estación, mientras los cuerpos de emergencia trabajaban arduamente para salvar a los atrapados en vehículos.

Al lugar también se presentaron bomberos de Chicoloapan, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz, quienes lucharon con las llamas hasta lograr extinguirlas.

Hasta el momento las autoridades no han podido explicar las causas del estallido, aunque peritos se presentaron al sitio del siniestro para recabar evidencias.

No se ha informado de personas fallecidas, no obstante que 19 de ellas iban en estado grave.