Firman Metepec y CEMPIDH convenio para proteger a periodistas y defensores de DD.HH.

Metepec, Méx- La Coordinación Ejecutiva del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos (CEMPIDH) y el Gobierno Municipal de Metepec suscribieron un Convenio de Coordinación para fortalecer la defensa y protección de estos sectores en el municipio.

El convenio fue firmado en Palacio Municipal por el Coordinador Ejecutivo del Mecanismo Estatal, Luis Miguel Carriedo Téllez y el alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, el cual define enlaces para comunicación y atención de cualquier emergencia o agresión, facilita la capacitación de personas servidoras públicas en materia de libertad de expresión y respeto a los Derechos Humanos.

Durante la firma, el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores, expresó su compromiso con el respeto y la protección de quienes ejercen el periodismo en la región. Flores enfatizó que el gobierno local trabajará de la mano con las autoridades estatales y federales para crear un entorno seguro donde la labor periodística se pueda ejercer sin temor a represalias o violencia.

“El gobierno municipal siempre será respetuoso de los que ejercen el periodismo. Seremos aliados firmes, colaborando estrechamente con el gobierno del Estado, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, la Fiscalía de Gobierno y las autoridades de la República para que en el Estado de México se vivan nuevas condiciones,” aseguró Flores.

El edil también destacó la importancia de que este convenio no quede únicamente en declaraciones públicas o discursos en espacios abiertos, sino que se traduzca en acciones tangibles y efectivas que impacten positivamente la vida de los periodistas y defensores de derechos humanos.

“Queremos que las palabras se conviertan en realidad, que la protección y los derechos de estas personas se ejerzan plenamente. Celebramos la firma de este convenio y reiteramos nuestro compromiso para cumplirlo cabalmente,” añadió.

Este acuerdo forma parte de las estrategias impulsadas por la administración estatal que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien ha instruido fortalecer los mecanismos de protección a través de la colaboración con los municipios.

A través del CEMPIDH, el gobierno del Estado de México impulsa acciones coordinadas en materia de asesoría técnica, cooperación institucional y medidas preventivas, buscando generar un entorno más seguro y respetuoso para el ejercicio de los derechos humanos y la libertad de expresión.

Con esta firma, Metepec se suma a los municipios que priorizan la seguridad y la integridad de quienes desempeñan labores fundamentales para la vida democrática, como el periodismo y la defensa de los derechos.

En el marco del evento, Fernando Flores también aprovechó para felicitar a los periodistas en su día, reconociendo la labor fundamental que desempeñan en la sociedad al informar y denunciar situaciones que impactan a la comunidad.