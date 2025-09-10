Con golazo del “Chaquito” Giménez, México rescató el empate ante Corea

Tennessee, Estados Unidos.- La Selección Mexicana cerró su participación en la fecha FIFA de septiembre con un empate lleno de dramatismo ante Corea del Sur. El Tricolor, dirigido por Javier Aguirre, igualó 2-2 en un partido que se definió hasta los últimos instantes, dejando una mezcla de emociones entre los aficionados que se dieron cita en el estadio de Nashville.

El compromiso inició con intensidad por parte del combinado mexicano, que mostró una versión más dinámica respecto al duelo previo frente a Japón. Marcel Ruiz tomó el rol de organizador en el medio campo, distribuyendo con inteligencia y conectando con los hombres en ataque. Raúl Jiménez generó peligro constante, y fue precisamente el delantero del Fulham quien inauguró el marcador al minuto 22, con un sólido cabezazo tras un servicio preciso de Rodrigo Huescas. Ese tanto permitió que México se fuera al descanso con ventaja mínima.

En la segunda mitad, Corea del Sur reaccionó con contundencia. El capitán Heung Min Son aprovechó un descuido defensivo para empatar el duelo al minuto 65, con un remate dentro del área imposible de atajar. Apenas diez minutos después, Oh Hyeon-Gyu sacó un disparo potente que puso en ventaja a los asiáticos 2-1, complicando el panorama para el cuadro mexicano.

Lejos de rendirse, el Tricolor se lanzó con todo al ataque en busca del empate. Los minutos finales fueron de tensión, hasta que en el tiempo de compensación apareció Santiago Giménez, quien con un golazo devolvió la esperanza y decretó la igualada definitiva 2-2.

Con este resultado, México suma dos empates consecutivos en su gira asiática-americana tras igualar también con Japón. Aunque el balance deja dudas en el funcionamiento, la garra mostrada en el cierre contra Corea genera confianza para encarar el próximo compromiso del 11 de octubre frente a Colombia, un duelo que servirá para seguir ajustando el esquema rumbo a la justa mundialista.