Ariadna Ayala y Alejandro Armenta invitan al Huey Atlixcáyotl

Puebla, Méx.- El gobernador Alejandro Armenta y la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, invitaron a los poblanos al Huey Atlixcáyotl el próximo 28 de septiembre en su edición 60.

El Huey Atlixcáyotl cumple 60 años de celebrarse, un festival que reúne a más de 600 danzantes como portadores y embajadores de nuestra cultura.

El gobernador destacó que esta celebración pluriétnica, llena de música, danza y tradición recibe total respaldo para consolidarse como orgullo de Puebla y México ante el mundo.