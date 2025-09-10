Arranca quinta temporada de teatro en la UAEMéx

Toluca, Méx.- Con siete puestas en escena, que se presentan en el Teatro Universitario “Los Jaguares”, arrancó la quinta temporada del año de la Compañía Universitaria de Teatro (CUT) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

El director de la CUT, Juan Carlos Embriz Gonzaga, detalló que esta temporada se realiza en el marco de las festividades de la Independencia de nuestro país y el Día de Muertos.

El Grupo Teatro de la Calle presenta la obra Chocolate Independencia, de Blanca Lilia Hernández Reyes y Juan Carlos Embriz Gonzaga, bajo la dirección de Nayely Hernández, la cual lleva 18 años presentándose con motivo de las fiestas patrias.

La historia muestra los hechos de la lucha por la Independencia, a través de la grabación de un comercial, de una manera cómica e interactiva con el público. Estará disponible hasta el 28 de septiembre, de jueves a sábado, a las 17:00 horas, y los domingos, a las 16:00 horas. Es apta para todo público.

También se podrá disfrutar de Los Caballeros de la Mancha, creada y dirigida por José Antonio Flores, con el grupo “Imakinación Teatro”, en donde se cuenta la historia de tres ancianos que buscan contar la historia de El Quijote, pero con tonos actualizados en el contexto mexicano. Se presentará hasta el 19 de octubre, de jueves a sábado, a las 19:00 horas, y los domingos, a las 18:00 horas. Es apta para todo público.

Con motivo del Día de Muertos, se presenta la sexta edición de Panteón de Amores, de Jesús Angulo, bajo la dirección de Juan Carlos Embriz Gonzaga, esta puesta en escena expone la cultura alrededor de la tradicional celebración. Podrá disfrutarse del 23 de octubre al 2 de noviembre, de lunes a sábado, a las 19:00 horas, y los domingos, a las 18:00 horas. Es apta para todo público.

También se presenta el Grupo “El Reflejo Teatro”, con La Casona de las Ánimas, de Sandra Macedo, dirigida por Franz Wusterhaus, la cual consta de cuatro narraciones que hacen un tratamiento de las creencias populares mexicanas sobre las brujas. Estará disponible hasta el 14 de octubre, los lunes y martes, a las 19:00 horas. También es apta para todo público.

De igual manera, se presenta El Titiritero y la Muerte, escrita y dirigida por Monserrat Bernal Miranda, del Grupo Teatral “Los Pánico”. Es una oda a quienes dedican su vida al teatro y a defender el arte. Se presentará del 2 al 19 de octubre, de jueves a sábado, a las 17:00 horas, y domingos, a las 16:00 horas. Es para todo público.

Para el público infantil, se presenta la versión de Pinocho de Carlo Collodi, escrita y dirigida por Embriz Gonzaga, misma que se enfoca en la importancia de la expresión de los sentimientos y la empatía como valor fundamental de la humanización. Estará disponible hasta el 19 de octubre, los sábados y domingos, a las 13:00 horas. Es apta para todo público.

Finalmente, para el público mayor de ocho años de edad, el Grupo “Teatro Lunar” se presenta con la puesta en escena Valentina y la Sombra del Diablo, creada por Verónica Maldonado y dirigida por Nelson Rodríguez Olivares. Cuenta la historia de Valentina, una niña que invita a realizar una reflexión sobre el poder de las palabras, la valentía de hablar y la necesidad de expresar lo que sucede. Podrá disfrutarse hasta el 14 de octubre, los lunes y martes, a las 17:00 horas.

Cabe destacar que las obras contempladas para los días 15 y 16 de septiembre serán suspendidas con motivo de las fiestas patrias, pero podrán presenciarse el 22 de septiembre.

A su vez, los programas permanentes “Teatro Panal”, en la Plaza “Adriana Barraza”, y “Arte y Cultura Viva”, en el Teatro Isabelino “Antonio H. Zimbrón” del Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”, continuarán con sus actividades culturales de manera gratuita, los sábados, a las 11:00 y 12:00 horas, y domingos, a las 15:00 y 16:00 horas, respectivamente.