AMANC EdoMéx organiza concierto y cata de mezcal para apoyar a niñas y niños con cáncer

Toluca, Méx.- En el marco del mes internacional para la concientización del cáncer infantil, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer del Estado de México (AMANC EdoMéx), anunció la realización de un evento con causa que busca reunir solidaridad, arte y sabor por una noble causa, mejorar la calidad de vida de niñas y niños que luchan contra esta enfermedad.

El próximo 19 de septiembre a las 19:00 horas, el Centro Tolzú en Toluca abrirá sus puertas para un evento especial que combinará un concierto en vivo con una cata de mezcal acompañada de bocadillos dulces y salados. Los fondos recaudados serán destinados directamente a cubrir necesidades médicas, educativas y nutricionales de pacientes diagnosticados y sus cuidadores principales.

En entrevista con El Valle, Julia María del Carmen García González, representante de AMANC EdoMéx, explicó que septiembre es un mes crucial para visibilizar la realidad del cáncer infantil, una enfermedad que en muchos casos no solo compromete la salud del menor, sino también el bienestar económico y emocional de sus familias.

“El cáncer infantil padece un entorno muy desfavorable. Es por ello que septiembre es un llamado mundial a construir redes de apoyo, a fomentar la detección temprana y a no dejar solos a los niños y niñas que atraviesan por este difícil camino”, expresó.

Indicó que desde hace 17 años, AMANC EdoMéx ha brindado acompañamiento integral a pacientes pediátricos oncológicos en la entidad. Este apoyo no se limita únicamente al tratamiento médico, sino que se extiende a aspectos fundamentales como la nutrición, la educación y el bienestar emocional, tanto de los pacientes como de sus familias.

“En AMANC procuramos que los niños no abandonen la escuela, que tengan una alimentación adecuada para resistir los tratamientos, y que sus cuidadores no enfrenten solos una enfermedad tan costosa como es el cáncer”, agregó.

García González refirió que el evento contará con la participación especial de Silvia María, cantante oaxaqueña de renombre internacional, quien donará su tiempo y talento en un espectáculo íntimo y emotivo, sumándose a la causa con entusiasmo y compromiso.

El acceso al evento tendrá un costo de mil pesos por persona y mil 800 pesos por pareja, con cupo limitado a 120 asistentes. Los boletos podrán adquirirse en el mismo Centro Tolzú o directamente con AMANC EdoMéx.

En este sentido, refirió que la asociación es una donataria autorizada, lo que permite a los donadores solicitar recibos deducibles de impuestos. Además, cuenta con una trayectoria transparente y un firme compromiso con la rendición de cuentas.

El evento del próximo 19 de septiembre representa una oportunidad para apoyar esta labor y, al mismo tiempo, disfrutar de una experiencia cultural y sensorial única.

“La invitación es a vivir una experiencia distinta, a acercarse a la música y a la causa. Como decimos en AMANC: Todos juntos somos más fuertes que el cáncer”, concluyó.

Cabe destacar que, a lo largo de su historia en el Estado de México, AMANC ha atendido a 925 pacientes. Actualmente, acompaña a 145 pacientes activos, 295 en vigilancia médica y celebra 69 supervivientes que continúan su vida con el respaldo de la asociación.